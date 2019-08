Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Gefährliche Körperverletzung

Gau-Algesheim (ots)

Am 11.08.2019 gegen 12 Uhr meldete eine Hinweisgeberin aus Gau-Algesheim über Notruf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Eine Person würde am linken Arm bluten. Ein weiterer Zeuge meldete über Notruf bei der Feuerwehr ebenfalls eine körperliche Auseinandersetzung. Den eintreffenden Polizeibeamten bot sich, nach ersten Ermittlungen, nachfolgendes Bild: Zwei Männer gerieten um die Mittagszeit des 11.8.2019 in Gau-Algesheim in Streit. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße wird ein Beteiligter u.a. am Arm verletzt, vermutlich durch ein Messer. Bei der Sachverhaltsaufnahme werden auch bei dem weiteren Beteiligten Schnittverletzungen festgestellt, über deren Ursache bisher ebenfalls keine genauen Angaben gemacht werden können. Die Verletzungen sind bei beiden Beteiligten nicht lebensbedrohlich. Das Motiv der Auseinandersetzung sowie der genaue Ablauf stehen derzeit noch nicht fest, erste Hinweise lassen vermuten, dass Geldschulden eine Rolle spielen könnten. Die Polizei Ingelheim ermittelt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz in alle Richtungen. Wenn Sie Beobachtungen zu dem Ereignis in Gau-Algesheim gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, melden sie sich bitte bei der Polizei Ingelheim.

