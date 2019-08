Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Illegal Bauschutt entsorgt

Gau-Algesheim (ots)

Unbekannte entluden in der Gemarkung Gau-Algesheim zwischen Gau-Algesheim und Ockenheim in den Tagen vor dem 7. August 2019 ihren Abfall. Hinterlassen wurde etwa ein halber Kubikmeter Faserzementplatten, die seitlich an einem Feldweg abgekippt wurden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Platten auch Schadstoffe enthalten, ermittelt die Polizei Ingelheim in einem Umweltdelikt und hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Umweltbehörde der Kreisverwaltung ist informiert.

Mögliche Hinweise auf einen Verursacher erbittet die Polizei Ingelheim unter 06132-65510.

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

