Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Versuchter Einbruch in Restaurant - zwei Täter bei der Tat gestört

Ingelheim (ots)

Ein Anwohner der Bleichstraße wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03:30 Uhr auf verdächtige Geräusche aufmerksam, welche von einem dort ansässigen Restaurant kamen. Als der aufmerksame Bürger aus dem Fenster sah, erblickte er zwei Personen, welche sich dann auf einem Roller von der Örtlichkeit entfernten. Bei der anschließenden Überprüfung wurden Hebelspuren an der Eingangstür des Restaurants festgestellt. Hinweise werden an die Polizei Ingelheim unter 06132 65510 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell