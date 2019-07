Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Trickdiebstahl

Schwabenheim an der Selz (ots)

Am Dienstag, den 30.07.2019, gegen 11:30 h, betrat eine augenscheinlich ausländische Person eine Apotheke in Schwabenheim und gab durch Zeichen zu verstehen, dass sie eine Beratung für ihren Allerwertesten benötige. Dabei ging die Dame unaufgefordert in einen Nebenraum und entblößte den Allerwertesten. Die Dame kaufte dann eine Creme.

Später wurde dann festgestellt, dass eine Geldbörse aus dem Nebenraum entwendet wurde. In Bingen kam es zu einem gleich gelagerten Fall. Es ist also zu vermuten, dass die Dame mit dem Trick in Apotheken u. ä. vorstellig wird. Beschreibung der Täterin: ca. 160cm groß, ca. 30 Jahre, kräftige Statur, schwarz-weißes Kopftuch, schwarze Hose.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell