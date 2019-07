Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Gefährliche Körperverletzung in Frei-Weinheim

Ingelheim am Rhein (ots)

In der Nacht vom 27.07.2019 auf den 28.07.2019 gehen mehrere Notrufe über eine Schlägerei zwischen ca.20 Personen in der Nähe des Bürgerhauses Frei-Weinheim ein. Auslöser für die Schlägerei sollen vorangegangene Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen auf dem Hafenfest in Ingelheim am Rhein gewesen sein. Eine Gruppe erhielt bereits zuvor einen Platzverweis für das Hafenfest. Zeugen beobachteten wie mehrere Personen auf einen 22-Jährigen Mann aus Ingelheim mit teilweise Holzlatten einschlugen. Der Geschädigte erlitt Schürfwunden und leichte Prellungen. Zwei Holzlatten wurden sichergestellt. Die schlagenden Personen flüchteten von der Tatörtlichkeit. Im Nachgang konnten ein 16-jähriger und 17-jähriger Jugendlicher als Beschuldigte ermittelt werden. Zeugen, sowie weitere Geschädigte der Körperverletzung werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell