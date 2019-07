Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Brände in Heidesheim - Tatverdächtiger ermittelt

Heidesheim am Rhein (ots)

Am Freitag, den 26.07.2019 um 23:55 Uhr wurde über die Feuerwehr Leitstelle Mainz ein Flächenbrand im Bereich der Gemarkung "Nonnenaue" in Heidesheim am Rhein gemeldet. Es konnten insgesamt drei Brandstellen festgestellt werden und durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Bei den Brandstellen handelte es sich um einen Holzunterstand mit gestapeltem Brennholz, einem Getreidefeld von ca.200qm und einem zweiten Feld. Dem Spurenbild nach kann davon ausgegangen werden, dass die Brandstellen vorsätzlich gelegt worden sind. Der entstandene Schaden ist bislang nicht bekannt. Nach Zeugenhinweisen kann ein 27-jähriger Mann aus Polen als Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser fiel am Folgetag mehrfach als Randalierer im Stadtgebiet von Ingelheim auf. Der 27-jährige wurde letztendlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Zeugen, sowie Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen.

