Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Ingelheim am Rhein (ots)

Am Samstag, den 27.07.2019 um 13:50 Uhr befuhr der 20-jährige PKW Fahrer aus Ingelheim die Sporkenheimer Straße in Richtung Rheinstraße in Ingelheim und wollte an der dortigen Kreuzung nach rechts abbiegen. Der 46-jährige Radfahrer aus Ingelheim befuhr den aus Richtung Konrad-Adenauer-Straße kommend links befindlichen Radweg der Rheinstraße, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich blickte der 20-Jährige nach links und überquerte dabei den kreuzenden Fahrradweg und übersah den von rechts kommenden Radfahrer. Dabei kommt es zum Zusammenstoß, wodurch der 46-jährige Radfahrer stürzte und sich am Rücken verletzte. Er wurde zwecks weiterer Untersuchungen ins Krankenhaus nach Ingelheim verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell