Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Pfefferspray auf dem Hafenfest - Geschädigte und Zeugen gesucht

Ingelheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:22 Uhr kam es auf dem bis dahin völlig friedlich verlaufenen Hafenfest in Ingelheim zu Streitigkeiten. Im Rahmen der Streitigkeiten wurde von einem oder mehreren Personen mit Pfefferspray herumgesprüht und eine unbestimmte Anzahl von Personen hiermit kontaminiert. Geschädigte und Zeugen des Sachverhalts werden gebeten sich telefonisch (06132/65510) oder per Email (piingelheim@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden.

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

