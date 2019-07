Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruchsdiebstahl in Wohnung

Ingelheim (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag zutritt zur Wohnung des 37 jährigen Geschädigten und schafften es unerkannt mit diversen erbeuteten Gegenständen zu entkommen. Anwohner der Selztalstraße in Ingelheim, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Ingelheimer Polizeiinspektion telefonisch (0613265510) oder per E-Mail (piingelheim@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

