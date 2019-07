Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbrüche in Geschäftsräume in Ingelheim und Gau-Algesheim

Ingelheim, Gau-Algesheim (ots)

Mehrfach versuchten unbekannte Täter in der Ingelheimer Innenstadt sowie in Gau-Algesheim in der Nacht zum 10. Juli in Geschäfte einzubrechen. Teilweise gelangten die Täter in die Objekte. Insgesamt war der Schaden jedoch höher, als die Beute. Bei einem Modegeschäft in der Binger Straße wurde die Eingangstür aufgehebelt und dabei beschädigt. Da der oder die Täter im Verkaufsraum nichts für sie Interessantes fanden, zogen sie ohne Diebesgut wieder ab. Ebenfalls in der Binger Straße gelangten die Langfinger in einen Friseursalon, in dem die Glasschiebetür aufgehebelt wurde. Dort wurde eine kleinere Menge Bargeld aus einer Kasse entwendet. In der Bahnhofstraße in Ingelheim versuchten Unbekannte über einen Wintergarten in ein Restaurant zu gelangen. Es blieb beim Versuch. Die Tür zum Wintergarten wurde leicht beschädigt. In Gau-Algesheim wurde versucht, an einem Geschäft in der Hospitalstraße die Tür aufzuhebeln.

Der Sachschaden an den Türen dürfte insgesamt bei mehreren hundert Euro liegen.

Die Polizei Ingelheim bittet mögliche Zeugen, die auffällige Beobachtungen in den genannten Bereichen gemacht haben, um Hinweise unter 06132-65510.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell