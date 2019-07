Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruch in Möbelgeschäft

Ingelheim (ots)

In der Nacht vom 29.06.2019 auf den 30.06.2019 kam es im Nahering in Ingelheim zu einem Einbruch in ein Möbelgeschäft. Die Täter hatten es hierbei auf diverse Gartenmöbel abgesehen. Aufgrund Menge und Größe der Möbel erfolgte der Abtransport vermutlich mit einem entsprechend großen Fahrzeug.

Zeugen, welche auffällige Fahrzeuge oder Personen an o.g. Örtlichkeit gesehen haben, werden gebeten sich bei der PI Ingelheim zu melden.

