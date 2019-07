Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Diebstahl eines Motorrades

Ingelheim (ots)

Am 05.07.2019 gegen 10:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Fa. Boehringer in Ingelheim ein Motorrad der Marke M.V. Augusta entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Ingelheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell