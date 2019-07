Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ladendiebstahl

Ingelheim (ots)

Am 04.07.2019, gegen 19:10 h, wurde in einem Lebensmittelmarkt in der Neuen Mitte eine 20-j. Frau aus Bad Kreuznach beim Ladendiebstahl ertappt. Die Dame hatte sich Lebensmittel im Wert von 8 Euro eingesteckt. Als sie beim Bezahlen anderer Ware auf das Diebesgut angesprochen wurde, versuchte sie zu flüchten, wurde aber durch Mitarbeiter daran gehindert. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell