Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruch in Apotheke

Ingelheim (ots)

In der Zeit vom 01.07.2019, 19:30 h, bis zum 02.07.2019, 08:00 h, kletterte ein unbekannter Täter in Ingelheim, Francois-Lachenal-Platz, durch das gekippte Oberlicht einer dort ansässigen Apotheke und gelangte so in den Verkaufsraum. Dort stahl er ca. 100 Euro Wechselgeld und verschiedene Arzneimittel, wie z. B. Schlaf- und Blutdruckmittel. Bei dem Täter müsste es sich um einen sehr schmale Person gehandelt haben. Hinweise an die Polizei Ingelheim.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell