Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Trunkenheit im Straßenverkehr

Ingelheim (ots)

Am 02.07.2019, gegen 16:40 h, kontrollierte eine Funkstreife der Polizei Ingelheim einen Pkw-Fahrer in Ingelheim, Konrad-Adenauer-Straße. Bei dem Fahrzeugführer, einem 50-j. Mann aus Bingen, wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab dann 3,78 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt, der Schlüssel des Fahrzeuges und der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe durchgeführt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Am 03.07.2019, gegen 0:00 h, fiel der Mann erneut auf. Er hatte sich den Ersatzschlüssel besorgt und wollte gerade mit seinem Pkw heim fahren, als er wiederum durch eine Streife in der Konrad-Adenauer-Straße kontrolliert wurde. Jetzt ergab der Alkoholtest nur 3,44 Promille. Es wurde wieder ein Strafverfahren wegen Trunkenheit und zusätzlich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch hier wurde eine Blutprobe durchgeführt und der letzte Pkw-Schlüssel sichergestellt.

