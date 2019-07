Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall

Heidesheim am Rhein (ots)

Eine 22-j. Pkw-Führerin aus Budenheim befuhr am 01.07.2019, gegen 07:10 h, die L 422 aus Budenheim kommend in Rtg. Heidesheim. Sie wollte auf die BAB 60, FR. Frankfurt, abbiegen, hatte sich aber schon an der Auffahrt Rtg. Bingen links eingeordnet. Als sie bemerkte, dass sie sich falsch eingeordnet hatte, zog sie wieder auf die rechte Fahrspur. Dabei übersah sie den Pkw eines 26-j. Pkw-Führers aus Budenheim , der die L 422 in Rtg. Heidesheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei nur geringer Sachschaden in ca. 1500 Euro Höhe entstand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell