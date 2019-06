Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht

Ingelheim (ots)

Am 29.06.2019 meldet eine 68jährige Ingelheimerin, dass in der Zeit vom 28.06.2019 20.00 Uhr bis 29.06.2019 06.00 Uhr, ihr Grundstückszaun in Ingelheim in der Posener Straße beschädigt wurde. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass vermutlich ein Fahrzeug bei einem Wendemanöver gegen den Zaun gefahren ist und diesen beschädigte. Anschließend entfernte man sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Ingelheim

