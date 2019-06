Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Alle vier Reifen gestohlen

Gau-Algesheim (ots)

Am 28.06.2019 meldete ein 62 jähriger Gau-Algesheimer, dass an seinem Fahrzeug, einem Mercedes, alle vier Reifen gestohlen wurden. Die eingesetzten Beamten konnten das betroffene Fahrzeug, welches in der Zeit vom 27.06.2019 19.00 Uhr bis zum 28.06.2019 05.20 Uhr in Gau-Algesheim im Hippel zum Parken abgestellt war auf Backsteinen stehend feststellen.

Durch bislang unbekannte Täter wurden alle vier Reifen samt Felgen entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Hinweise an die Polizei Ingelheim.

