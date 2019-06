Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Brand am Rathaus in Ingelheim

Ingelheim am Rhein (ots)

Durch die Freiwillige Feuerwehr Ingelheim wird am Samstag, den 22.06.2019 gegen 17:30 Uhr gemeldet, dass vor dem Rathaus in Ingelheim unbekannte Personen Unrat, leere Spirituosenflaschen und Pappbechern angezündet haben sollen. Zeugen geben an, dass sich eine unbekannte Gruppe Jugendlicher vom Brandort entfernt haben. Durch das Feuer werden lediglich Grünanlagen beschädigt. Eine ernsthafte Brandgefahr bestand laut Feuerwehr nicht. Auch von einer Brandstiftung ist nicht auszugehen. Laut Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes ist kein wirtschaftlicher Schaden entstanden.

