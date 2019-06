Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz Neue Mitte

Ingelheim am Rhein (ots)

Die Einfahrtsschranke des Parkplatzes "Neue Mitte" in Ingelheim wird beim Befahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der genaue Tatzeitraum und die Schadenshöhe sind nicht bekannt. Eine Auswertung der Videoüberwachung steht noch aus. Durch einen Zeugen wird mitgeteilt, dass er den Schaden bereits am 19.06.2019 festgestellt hatte. Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen.

