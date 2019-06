POL-PIING: Verkehrsunfall mit Flucht am Second-Hand Laden im Nahering

Polizeiinspektion Ingelheim

Am Samstag, den 22.06.2019 zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr parkt die 55-jährige mit ihrem Fahrzeug, grauer Peugeot, vor dem Second-Hand Laden im Nahering in Ingelheim in Längsaufstellung. Vermutlich beim Ausparken aus einer sich daneben befindlichen Parkbucht fuhr der flüchtige Fahrzeugführer gegen die Beifahrertür des Peugeots und entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 750 Euro. Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden.

