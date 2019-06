Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Erneuter Fahrraddiebstahl im Fahrradparkhaus Ingelheim

Ingelheim am Rhein (ots)

Am Freitag, den 21.06.2019 zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr trennten unbekannte Täter die Spiralschlösser von zwei im Fahrradparkhaus in Ingelheim am Rhein abgestellten Fahrrädern auf und entwendeten diese. Bei den Fahrrädern handelt es sich laut Angaben der 13-järhigen Geschädigten zum einen um ein silbernes Mountainbike der Marke Lakes XV300 und bei dem anderen um ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen des Diebstahles und verdächtiger Wahrnehmungen im Fahrradparkhaus Ingelheim werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden.

