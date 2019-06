Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingewahrsamnahme nach Widerstand auf dem Eurofolk Festival

Ingelheim am Rhein (ots)

Am Sonntag, den 23.06.2019 gegen 00:40 Uhr wird durch den Rettungsdienst und mehrere Besucher des an der Burgkirche in Ingelheim stattfindende Eurofolk Festival ein randalierender Gast gemeldet, der bereits mehrere Besucher körperlich angegriffen haben soll und sich nicht beruhigen lassen würde. Bei Eintreffen der Polizeibeamten kann der 57-jährige Randalierer in einer Rangelei mit Besuchern festgestellt werden. Der Verantwortliche wird unter Mithilfe von zwei Festivalbesuchern fixiert und anschließend zur Dienststelle verbracht. Während der Verbringung zum Funkstreifenwagen wird er zunehmend aggressiver und muss nochmals fixiert werden. Dabei wird ein 29-jähriger Polizeibeamte leicht am Knie verletzt. Bislang meldete sich ein Geschädigter, der jedoch kein Interesse an der Strafverfolgung äußerte. Der 57-jährige bekam für den restlichen Verlauf der Veranstaltung ein Betretungsverbot ausgesprochen, aufgrund des Verdachtes von Alkohol- und Betäubungsmitteleinflusses während der Tat, wurde außerdem eine Blutprobe entnommen.

