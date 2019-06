Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruchsdiebstahl in mehrere Gartenlauben

Gau-Algesheim (ots)

Am Freitag, den 21.06.2019 gegen 10:30 Uhr meldet ein Pächter eines Schrebergartens am Welzbach in Gau-Algesheim, dass in seine dort befindliche Gartenlaube eingebrochen wurde. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln des Gartentores Zugang zu seiner Parzelle. Insgesamt wurden 14 Gartenlauben auf diese Art und Weise angegangen. Die genaue Schadenshöhe und das Stehlgut sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei führte an allen betroffenen Gartenlauben Spurensuche durch. Die betroffenen Pächter der Parzellen sowie Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell