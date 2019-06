Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sachbeschädigung an PKW

Heidesheim am Rhein (ots)

In der Nacht vom 14.06.2019 auf den 15.06.2019, zwischen 20:00 Uhr und 09:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW Jaguar in Heidesheim am Rhein.

Bislang unbekannte Täter beschädigten den "Am Kapellchen" geparkten PKW, indem sie mit einem spitzen Gegenstand die gesamte Beifahrerseite zerkratzten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Ingelheim entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell