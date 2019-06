Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Garagenbrand

Gau-Algesheim (ots)

Am 13.06.2019, gegen 12:04 h, wurde durch die Leitstelle der Feuerwehr in Mainz ein Brand in Gau-Algesheim, Dr.Avenarius-Herborn-Straße, gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein in der Garage abgestelltes Quad in Brand geraten war. Das Feuer war noch auf ein Mofa und ein Moped übergegangen. Die FFW Gau-Algesheim konnte den Brand zeitnah löschen, wodurch nur geringer Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Ob die Garage in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird noch geprüft.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell