Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ladendiebstahl

Ingelheim (ots)

Am 13.06.2019, 17:12 h, wurden zwei junge Damen (14 Jahre) aus Ingelheim beim Diebstahl in einem Großmarkt in Ingelheim, Nahering, ertappt. Die beiden Mädchen hatten versucht Alkohol im Wert von 24 Euro zu stehlen. Nach ihren Angaben wollten sie damit ältere Jungs beeindrucken. Nach Anzeigenaufnahme wurden sie den Eltern überstellt.

