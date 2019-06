Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Gau-Algesheim (ots)

In der Nacht vom 13.06.2019 auf den 14.06.2019, zwischen 21:45 Uhr und 04:40 Uhr, kommt es in Gau-Algesheim zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Hierbei wurden von bislang unbekannten Tätern bei Fahrzeugen in der Richard-Wagner-Straße, Mainzer Straße und Marie-Curie-Straße, die Reifen mittels eines spitzen Gegenstandes zerstochen. Geschätzter Gesamtschadenswert beträgt circa 2500EUR. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ingelheim / 06132-655100

