Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht

Ingelheim am Rhein (ots)

Am Sonntag, den 02. Juni, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Straße Am Langenberg in Ingelheim zu einem Verkehrsunfall. Auf Höhe des Fitnessstudios fuhr ein Pkw beim Vorbeifahren an einem geparkten Anhänger soweit auf Gegenfahrspur, dass die Geschädigte Pkw-Fahrerin einen Zusammenstoß nur durch das Ausweichen auf den Gehweg verhindern konnte. Beim Überfahren des Bordsteines platzte der Geschädigten der vordere Reifen. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ingelheim entgegen (Tel. 06132/6551-0).

