Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Feiernder Fußballer entscheidet sich richtig

Ingelheim (ots)

Am 01.06.2019 gegen 19.30 Uhr kann ein 39-jähriger Wackernheimer vor einem Sportlerheim in Ingelheim in seinem PKW liegend durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Bei Nachfrage, ob es dem Herrn gut geht gibt er an den Erfolg bei einem Fußballturnier gefeiert zu haben und nun auf ein Taxi zu warten, da er alkoholisiert kein Fahrzeug mehr führe. Nach erfolgtem Atemalkoholtest ging der Mann wieder zurück ins Sportlerheim, da er nun doch weiter feiern möchte. Den Autoschlüssel hinterließ er bei den Polizeibeamten - den darf er wieder abholen, wenn er ausgenüchert ist. Da der Herr sich dazu entschied ein Taxi zu rufen statt selbst zu fahren entstehen für den Wackernheimer keinerlei negative Folgen.

