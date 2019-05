Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ladendiebstahl

Ingelheim (ots)

Am 25.05.2019 um 18.15 Uhr meldete der Penny Markt in Ingelheim, dass es zu einem Ladendiebstahl gekommen ist. Vor Ort kann ein 26jähriger Ingelheimer festgestellt werden, der zuvor von dem Ladendetektiven dabei beobachtet wurde, wie er mehrere Lebensmittel und Bekleidung in einen mitgeführten Rucksack packte und den Kassenbereich verlassen wollte, ohne die eingesteckte Ware zu zahlen.

Es stellte sich zudem heraus, dass der 26 jährige für einen weiteren Ladendiebstahl in der Vergangenheit in Frage kommt. Bei seiner Kontrolle durch die eingesetzten Beamten konnten im mitgeführten Rucksack neben dem Diebesgut ein Messer und Betäubungsmittel festgestellt und sichergestellt werden.

Gegen den 26jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

