Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sachbeschädigung an PKW

Ingelheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, zwischen 04.00h und 04.30h wurde in Ingelheim, "An der Griesmühle" auf dem dortigen Parkplatz, ein PKW, Seat Leon, durch unbekannte Täter erheblich beschädigt. Die Windschutzscheibe, eine Seitenscheibe, sowie die Beleuchtungseinrichtung wurden mutwillig eingeschlagen. In unmittelbarer Nähe wurden Überreste einer "Party" festgestellt, wobei auch Gartenstühle aufgefunden wurden, die zuvor aus einem angrenzenden Gartengrundstück entwendet wurden. Eine hölzerne Armlehne der Stühle wurde vermutlich als Tatmittel verwendet, um die Fahrzeugscheiben einzuschlagen. Die aufgefunden Spuren wurden sichergestellt und werden ausgewertet, um hier weitere Täterhinweise zu erlangen.

