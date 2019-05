Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht

Ingelheim (ots)

Am Freitag, 17.05.2019, zwischen 08.30h und 19:00h, parkte der PKW, Seat Leon, ordnungsgemäß in Ingelheim, in der Binger Straße, Höhe der Hausnummer 18, am rechten Fahrbahnrand. Beim Vorbeifahren oder beim Versuch dahinter einzuparken, touchierte ein/e flüchtige/r Fahrzeugführer/in mit einem PKW den Seat, so dass an der linken Heckstoßstange Lackkratzer entstanden. Die Höhe des entstandenen Schaden ist noch nicht bekannt.

