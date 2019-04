Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht

Ingelheim (ots)

Am 15.04.2019, gegen 12:10 h , kam es in Ingelheim, Wilhelm-Leuschner-Straße zu einer Verkersunfallflucht. Der unbekannte Fahrer eines BMW Cabrio, Farbe hellblau, mit Frankfurter Kennzeichen, befuhr die Wilh.-Leuschner-Straße von der Binger Straße kommend. Plötzlich hielt er an und setzte unvermittelt zurück, wobei er auf den nachfolgenden Pkw einer 54-j. Frau aus Appenheim auffuhr. Der Unfallverursacher drehte sein Fahrzeug und fuhr wieder in Rtg. Binger Straße davon, obwohl Sachschaden in Höhe von mind. 100 Euro entstanden ist. Der Unfall wurde von einer Frau in einem weißen Kleinwagen beobachtet, die dem BMW folgte. Die Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der unbekannte Fahrzeugführer wird als männlich, ca. 60-70 Jahre alt, weißes, kurzes Kopfhaar, gepflegte Erscheinung beschrieben. Hinweise an die Polizei Ingelheim.

