Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Fahrzeug beschädigt

Ockenheim (ots)

Im Zeitraum vom 18.04.2019, 20.00 Uhr bis 19.04.2019, 09.00 Uhr parkte eine 39 jährige aus der VG Gau-Algesheim ihren PKW Opel Meriva in Ockenheim in der Taunusstraße. Durch bislang unbekannte Täter wurde das Fahrzeug über die komplette Beifahrerseite inkl. Motorhaube zerkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Ingelheim.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell