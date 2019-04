Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ingelheim (ots)

Am frühen Morgen des 20.04.2019 um 05.33 Uhr wird der Polizei Ingelheim ein Verkehrsunfall in Ingelheim am Kreisverkehr An der Griesmühle gemeldet. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass ein 21jähriger Heidesheimer mit seinem PKW vom Bahnhof aus kommend in Richtung Boehringer Umgehung fuhr. Nachdem er die abknickende Vorfahrtstraße vor dem Kreisverkehr An der Griesmühle befahren hatte, fuhr er über die dortige Verkehrsinsel und beschädigte dabei das dortige Verkehrsschild und den Unterboden seines Fahrzeugs, so dass Betriebsmittel ausliefen. Das Fahrzeug des 21jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem 21jährigen konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell