Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht Im Blumengarten

Ingelheim (ots)

Am Sonntag, den 14.04.2019, zwischen 15:30 und 16:15 h, kam es auf dem Parkplatz der Sportstätte Im Blumengarten in Ingelheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutl. beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz abgestellten Pkw der Marke Audi, Typ A6. Obwohl Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro an dem Audi, Bereich Heckstoßstange und Kotflügel hinten links, entstand, entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise an die Polizei Ingelheim.

