Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Fridays for Future

Ingelheim (ots)

Am vergangenen Freitag fand in der Zeit von 10.00h-12.15h eine Demonstration zum Thema "Fridays for Future" statt. Die eigentliche Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei. Es haben ca. 80 Schüler und Schülerinnen beim Aufzug und der anschließenden Kundgebung auf dem Rathausvorplatz teilgenommen.

Im Anschluss der Veranstaltung gab es aber leider Probleme mit zwei stark alkoholisierten 19jährigen jungen Männern, die gegen 16:50h von mehreren Mitteilern der Polizei gemeldet wurden. Die Heranwachsenden feierten nach der Demonstration mit alkoholischen Getränken weiter und pöbelten in der "Neuen Mitte" Passanten an und warfen abgestellte Fahrräder um. Bei der folgenden polizeilichen Kontrolle wurde den jungen Männern zunächst ein Platzverweis erteilt. Beim Weggang schob einer der Beteiligten ein Fahrrad und stieß damit gegen einen geparkten PKW, der dadurch leicht beschädigt wurde. Da die Personen kurz darauf wieder im Bereich des erteilten Platzverweises angetroffen wurden und sie sich weigerten die Örtlichkeit zu verlassen wurden zunächst beide Personen in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Der 19jährige Ingelheimer wurde im Anschluss an seine Mutter übergeben, die von uns verständigt wurde. Der Verantwortliche aus Budenheim wurde nach richterlicher Anhörung bis zum Folgetag um 05:00h in die Gewahrsamszelle bei der Polizei in Ingelheim eingeliefert.

Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt.

