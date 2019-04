Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit Personenschaden an Bushaltestelle

Ingelheim (ots)

Am 05.04.2019, gegen 11.16 Uhr, kam es im Neuweg in Ingelheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Ermittlungen wollte eine Frau hinter einem haltenden Bus die Straße überqueren. Gleichzeitig war eine Schwabenheimerin auf dem Neuweg in Richtung Heimatort unterwegs. Beim Passieren des Busses trat die später Verletzte vor deren PKW, kollidierte mit dessen rechter Seite, rollte partiell über die Motorhaube und kam auf dem Gehweg zum Liegen. Dieselbe wurde in das örtliche Krankenhaus verbracht und soll sich leichte, kollisionstypische Verletzungen bzw. eine Fraktur zugezogen haben. Der beteiligte PKW wies im vorderen Bereich leichte Beschädigungen auf. Zeugen der Unfallsache stellten sich zur Verfügung, die Ermittlungen dauern an.

