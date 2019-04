Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ingelheim, OT Groß-Winternheim (ots)

Am 04.04.2019, gegen 15:20 h, befuhr eine 17-j. Rollerfahrerin aus Schwabenheim die Schwabenheimer Straße in Groß-Winternheim in Rtg. Schwabenheim. Aus Unachtsamkeit streift sie einen haltenden Lkw beim Vorbeifahren am Heck und stürzt. Dabei verletzt sich die Rollerfahrerin leicht am Bein. Es entstand nur geringer Sachschaden.

