Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sachbeschädigung an PKW

Ingelheim (ots)

Der 41-jährige Geschädigte stellte seinen PKW am Donnerstag, dem 28.03.19 um 21 Uhr, am Fahrbahnrand der Ernst-Ludwig-Straße in Ingelheim ab. Als er am nächsten Morgen um 09:50 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er fest, dass alle vier Reifen seines PKW mit einem spitzen Gegenstand zerstochen wurden. Der Schaden beträgt ca. 300 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Ingelheim.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell