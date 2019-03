Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit Flucht

Heidesheim am Rhein (ots)

Am 27.03.2019, gegen 11:28 h, bog ein weißer Kleinwagen an der Einmündung K 18 (von der BAB-Anschlußstelle Ingelheim-Ost kommend)auf L 422, in Fahrtrichtung Heidesheim, ab, ohne auf den vorfahrtsberechtigen Verkehr auf der L 422 zu achten. Eine 34-j. Pkw-Fahrerin aus Schwabenheim, die die L 422 von Heidesheim kommend in Rtg. Ingelheim befuhr, musste dadurch voll abbremsen, um eine Kollission mit dem Kleinwagen zu vermeiden. Die nachfolgende 55-j. Pkw-Fahrerin aus Heidesheim konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Der weiße Kleinwagen, ebenfalls von einer Frau geführt, fuhr weiter in Rtg. Heidesheim. Der Sachschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Ingelheim.

