Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit Verletzten

Gemarkung Ober-Hilbersheim (ots)

Am 19.02.2019, gegen 17:43 h, befuhr eine 46-j. Pkw-Fahrerin aus Ober-Olm die K 15 von Sprendlingen kommend in Rtg. Engelstadt. An der Kreuzung zur L 414 missachtete die die Pkw-Fahrerin die Vorfahrt eines 65-j. Pkw-Fahrers aus Saulheim, der die vorfahrtsberechtigte L 414 aus Wörrstadt kommend in Rtg. Ober-Hilbersheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei beide Fahrer/in schwer verletzt wurden. Zur Versorgung der Verletzten kam auch der Rettungshubschrauber zum Einsatz. Beide Verletzte wurden in Krankenhäuser nach Mainz verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten wurde die Kreuzung kurzfristig gesperrt, wobei trotzdem mehrere unbeteiligte Fahrzeugführer die Sperrung aus egoistischen Gründen missachteten, die Unfallstelle durchfahren wollten und dabei die Rettungskräfte gefährdeten. Die Fahrzeugführer zeigten sich dabei noch völlig uneinsichtig.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell