Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Orientierungsloser betrunkener Karnevalist in Großwinternheim

Ingelheim (ots)

Am frühen Morgen des 16.02.2019 meldeten mehrere besorgte Anwohner einen jungen Mann in einem Wohngebiet in Ingelheim-Großwinternheim, der an Haustüren klingeln und offenbar mit weiteren Personen telefonieren würde. Der junge Mann konnte durch eine Polizeistreife angetroffen und kontrolliert werden. Bei ihm handelte es sich um einen Karnevalisten, welcher nach dem Besuch einer örtlichen Fastnachtsveranstaltung stark angetrunken aber gut gelaunt erfolglos die Wohnung eines Kumpels suchte. Dieser hatte ihm eine Couch zur Übernachtung angeboten. Der Kumpel konnte nicht ausfindig gemacht werden, jedoch konnte der Karnevalist zur Schwabenheimer Straße gelotst werden, wo er sich von einem weiteren -nüchternen- Kumpel abholen ließ. Trotz seiner "Notlage" bei eisigen Temperaturen verlor der junge Mann seine gute Laune nicht und betonte, dass die Fastnachtsveranstaltung in Großwinternheim einen Besuch absolut wert gewesen sei.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell