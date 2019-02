Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Eine Auseinandersetzung mit Folgen

Ingelheim (ots)

Am Samstagnachmittag, 16.02.2019, kam es im Bereich der Ingelheimer Neuen Mitte zu einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern aus Ingelheim und Heidesheim. Grund der Streitigkeiten waren unterschiedliche Ansichten zwischen dem "Ex" und dem neuen Freund bezüglich der Beziehung zu einer weiteren jungen Heidesheimerin. Im Laufe der Streitigkeiten kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Kontrahenten, in die sich ein Freund eines der Beiden einmischte. Es wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung erstattet. Weiterhin konnte im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme ein polizeibekanntes Kind festgestellt werden, das eine geringe Menge Haschisch bei sich führte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsgesetz eröffnet sowie das Kind an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

