Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Dreiste Diebe stehlen Grablichter

Ingelheim/Gau-Algesheim (ots)

Die Polizei Ingelheim beschäftigt sich derzeit mit mehreren Fällen, in denen Langfinger den Gau-Algesheimer Friedhof aufsuchten. So wurden vermutlich zwischen dem 8. und 9. Februar in Gau-Algesheim von 17 Gräbern die Grablichter gestohlen. In allen Fällen handelt es sich um höherwertige Modelle aus Messing oder Bronze. Die Polizei Ingelheim prüft einen möglichen Zusammenhang mit gleichartigen Taten auf den Friedhöfen in Ockenheim und Ingelheim (Frei Weinheim) im Januar diesen Jahres. Dort wurden ebenfalls Grablichter entwendet (wir berichteten). Es dürfte sich wahrscheinlich um überörtliche Täter handeln, die es entweder auf das Metall abgesehen haben oder die Grablichter irgendwo weiterverkaufen. Die Ingelheimer Polizei ist hier ganz besonders auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen und bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen insbesondere zu den Abend- und Nachtstunden rund um die Friedhöfe unter 06132-65510.

