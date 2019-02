Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Geparkter PKW stark beschädigt - Verursacher flüchtet

Gau-Algesheim (ots)

Am Mittwoch, den 13.01.2019 im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr kam es in der Grabenstraße, auf Höhe der Hausnummer 44, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 53-jährige Geschädigte parkte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand. Als er gegen 19:15 Uhr an sein Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen erheblichen Schadenhinten links am PKW fest. Zudem war der Reifen geplatzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Hinweise erbittet die Polizei Ingelheim unter 06132-655100.

