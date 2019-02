Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: "Gelbe Karte" für Feldweg-Nutzer - Polizei überwacht Umleitungsstrecke

Ingelheim (ots)

Derzeit besteht aufgrund Bauarbeiten an der Boehringer-Umgehung eine Umleitung für Fahrzeuge über die Selztalstraße. Diese ist auch ausgeschildert. Allerdings nutzen viele Autofahrer die offizielle Strecke nicht, sondern fahren über den Feldweg im Bereich der Griesmühle.

Aufgrund der Vielzahl von Fahrzeugen, die diesen Feldweg befuhren, musste die Polizei Ingelheim für eine Kontrolle vor Ort am 13.2.2019 zwischen 10 und 12 Uhr gleich mit drei Streifen anrücken. In dieser Zeit wurden 50 Fahrzeuge kontrolliert, die diese "Umleitung" unerlaubt nutzten. Da dieser Feldweg in der Vergangenheit aber bereits schon als offizielle Umleitungsstrecke ausgewiesen war, klärten die Kräfte die Verkehrsteilnehmer mit verkehrserzieherischen Gesprächen auf und beschränkten sich zunächst auf mündliche Verwarnungen. Allerdings wurden in 16 Fällen aus anderen Gründen Verwarnungen ausgesprochen weil die Fahrerinnen oder Fahrer nicht angeschnallt waren. In einem Fall wurde ein Bußgeld fällig, weil ein Kind nicht ordnungsgemäß gesichert war. Die Polizei Ingelheim wird die Strecke weiter im Auge behalten und auch künftig Verwarnungen aussprechen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell