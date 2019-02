Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Dreifache Ingewahrsamnahme nach Bedrohung

Ingelheim (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 22 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in der Rheinstraße in Ingelheim. Zunächst hatte ein Zeuge gemeldet, dass er und seine Begleiter von anderen Personen bedroht werden. Durch die Beamten konnten mehrere Männer afghanischer Herkunft festgestellt werden, welche als Verantwortliche in Frage kamen. Als sie kontrolliert werden sollten, widersetzten sich drei Männer im Alter von 19, 22 und 23 Jahren vehement den Aufforderungen der Beamten. Einer der Männer bedrohte und beleidigte sogar die Beamten, so dass gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Die drei Männer verbrachten die restliche Nacht im Gewahrsam der Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 65510

E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/xttk9q

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell