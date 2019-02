Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Erneute Diebstähle von Grablichtern

Gau-Algesheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden von mehreren Grabmälern auf dem Gau-Algesheimer Friedhof die darauf befindlichen Grablichter entwendet. Noch muss geklärt werden, wie viele Gräber betroffen sind. Geschädigte Hinterbliebene werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06132 6551-0 zu melden. Selbiges gilt für Personen, die in dieser Nacht in der dortigen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben und somit sachdienliche Hinweise geben können.

